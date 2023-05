Investigation Discovery, Michael Bay realizzerà una docuserie true crime

La rete televisiva Investigation Discovery ha appena concluso un importante accordo con Michael Bay; in particolare, il regista di Bad Boys, The Island e la saga dei Transformers si occuperò di una docuserie true crime in arrivo nel 2024.

"Sono un narratore in tutto e per tutto" ha dichiarato Bay. "Mi affascina la mente umana e l'esplorazione di ciò che fa 'funzionare' ciascuno di noi. Quanto ti avvicini ai documentari crime da una prospettiva simile, il risultato è sempre intrigante. Universalmente noto per la qualità della loro programmazione, il settore di Investigation Discovery riguardante il crimine privo di copione non è secondo a nessuno. Non vedo l'ora di mostrarvi uno dei crime più contorti del secolo". Eppure, anche lui stesso potrebbe essere un "criminale": era il gennaio 2023 quando Michael Bay di 6 Underground fu indagato per aver ucciso... un piccione!

Altrettanto entusiasmo traspare dalle parole di Jason Sarlanis, Presidente di Crime and Investigative Content, Linear e Streaming. "Quando Michael Bay ci ha contattato per la prima volta per collaborare a un progetto crime" ha aggiunto, "abbiamo subito realizzato di voler unire le forze. Michael Bay è un regista e produttore di incredibile talento, la cui visione e narrazione attirano il pubblico in lungo e in largo. Questa partnership sarà l'aggiunta perfetta alle nostre popolari serate su ID". Inizialmente in esclusiva su Mediaset Premium, i contenuti del canale sono ora disponibili nell'omonimo hub all'interno della piattaforma streaming Discovery+.

Tornando ai progetti passati del celebre produttore, il settimo capitolo dei Transformers arriverà al cinema il prossimo 7 giugno 2023 nonostante il cambio del testimone: quali consigli ha dato Michael Bay al nuovo regista di Transformers - Il Risveglio?