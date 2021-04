Invicible, Robert Kirkman: 'Se potessi porterei tutte le star di The Walking Dead'

Nella sua versione originale, la serie Amazon Prime Invincible ha utilizzato come doppiatori i celebri attori di The Walking Dead. Entrambe le produzioni sono frutto del lavoro del fumettista Robert Kirkman ed è dunque sembrato ovvio sfruttare le vocalità dei personaggi più amati.

Lo stesso Invincible è interpretato da uno degli attori preferiti dai fan di The Walking Dead (e candidato all'Oscar) Steven Yeun, mentre altri ruoli nella serie sono stati ricoperti da Lauren Cohan, Ross Marquand, Sonequa Martin-Green, Khary Payton, Michael Cudlitz, Lennnie James e Chad Coleman. Sebbene molte di queste apparizioni siano piuttosto brevi, Robert Kirkman ha chiarito che, potendo, coinvolgerebbe tutte le star della serie AMC in questa produzione.

"Evito di fare nomi, solo perché alla fine vorrei portare tutti", ha detto Kirkman. "Non riesco a pensare a un attore in The Walking Dead con cui non vorrei lavorare di nuovo. È un fantastico gruppo di attori. Andrew Lincoln, Danai Gurira, Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan ... non c'è davvero qualcuno che non vorrei coinvolgere in questo show".

Qualcuno spera che nella seconda stagione di Invicible, magari, possa essere coinvolto Andrew Lincoln, magari potrebbe addirittura utilizzare il suo originale accento britannico. Vedremo se il fumettista riuscirà a convincere l'attore che è attualmente a lavoro sul film dedicato a Rick Grimes.