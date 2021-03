Invincibile, Robert Kirkman parla del clamoroso colpo di scena del primo episodio

L’attesissima serie animata targata Amazon Prime Video tratta dai fumetti del creatore di Robert Kirkman, è finalmente disponibile in streaming, o almeno i primi tre episodi. I restanti saranno rilasciati ogni venerdì sulla piattaforma ma nel frattempo i fan avranno di che parlare dopo il finale scioccante della prima puntata.

Infatti abbiamo visto il padre del protagonista Mark Grayson (Steven Yeun), Nolan Grayson/Omni-Man (doppiato da JK Simmons), il più potente supereroe sulla Terra, uccidere ogni membro dei Guardiani del Globo in una sanguinosa battaglia senza una ragione apparente.

Se questa svolta stordisce coloro che non hanno letto i fumetti di Kirkman, lascia stupiti anche coloro che invece hanno familiarità con il materiale originale, visto che questo attacco non avviene all’inizio della storia.

“Spostando quell'evento, che nella serie a fumetti accade molto più tardi e non provoca questa sensazione di: 'Oh mio Dio, quando lo scopriranno le persone? E cosa faranno quando lo scopriranno?’ perché tutto parte da lì nella serie", ha detto Kirkman a TheWrap. “Facendolo accadere subito abbiamo una sensazione diversa, tipo: 'Oh mio Dio, Debbie (la moglie di Omni-Man, doppiata da Sandra Oh) non ha la più pallida idea di cosa stia succedendo a suo marito. E come farà a scoprirlo, se e quando lo scoprirà?' dovrebbe creare molta tensione nella serie e dovrebbe essere qualcosa che ti fa guardare un episodio dopo l'altro".

E durante i primi tre episodi dello spettacolo, lanciati su Amazon Prime Video il 26 marzo, nessuno tranne Omni-Man sa cosa ha fatto, poiché il mondo piange la scomparsa dei Guardiani del Globo e una nuova squadra viene assemblata per prendere il loro posto.

Tuttavia, il detective Damien Darkblood (Clancy Brown) che sta indagando sul caso alla fine del terzo episodio fa qualche domanda a Debbie e dimostra che è sospettoso di Omni-Man, anche se non l'ha ancora capito.

“Penso che questo sia una specie di corsa contro in tempo nella serie, chi lo scoprirà, quando e cosa faranno con quelle informazioni? Damien Darkblood è decisamente sulla pista giusta", ha detto Kirkman. “Se tutto questo arriva all'episodio 4 o 5 o 6, ve lo lascerò scoprire. Ma dovreste essere molto preoccupati."

Visto che non possiamo sapere se Omni-Man è totalmente consapevole di aver commesso quell'atto atroce, il creatore di Invincibile ha ottenuto ciò che voleva alimentando questo mistero e confondendo il pubblico.

“Sì, dovrebbe esserci un po' di mistero in questo. Perché l'ha fatto? Era controllato? È qualcosa che sapeva di fare in quel momento? A quale scopo potrebbe servire effettivamente uccidere questi eroi? Queste sono tutte domande che dovreste chiedervi. E ci sono piccoli scorci di un diverso tipo di Nolan che vediamo di tanto in tanto che potrebbero farvi preoccupare, come: 'Oh amico, forse l'ha fatto deliberatamente. Non capisco.'"

Amazon ha finora ordinato solo una stagione dello spettacolo ma Kirkman spera in qualcosa di più, anche se non è sicuro di quanto tempo vorrebbe che durasse.

"La trama dei fumetti è stata raccontata nel corso di 16 anni e 144 numeri", ha detto. “Non ho un numero esatto di quante stagioni vorremmo fare ma il mio desiderio sarebbe molte. Penso che un bel programma di sette stagioni ci darebbe abbastanza spazio per raccontare l'intera storia. Ma penso anche che sarebbe meglio se lo facessimo in cinque o sei, non lo so davvero. Questo è qualcosa che saremo in grado di capire lungo la strada, man mano che lo approfondiremo. Ma l'idea è di raccontare moltissime storie".

Leggete le nostre prime impressioni su Invincible e 5 analogie tra Invincible e The Boys in attesa dei nuovi episodi in arrivo ogni venerdì su Amazon Prime Video.