Invincible 2: Parte 2, quando escono i nuovi episodi su Prime Video?

Negli ultimi anni sono innumerevoli le produzioni per il grande e piccolo schermo dedicate ai super eroi, ma nessuna di queste ha il carattere e la personalità di Invincible. Tratto dai fumetti di Robert Kirkman, lo show con solo una manciata di episodi si è dimostrato sicuramente un prodotto di valore.

Ecco quindi che, mentre in molti saranno ancora scossi dal trailer di The Boys 4, anche quest'altra trasposizione animata ha di certo il suo manipolo di appassionati in trepidante attesa di vedere come proseguiranno le avventure di Invincible con la seconda parte della nuova stagione.

Per fortuna Amazon Prime Video ha di recente deciso di tranquillizzare i fan. Secondo quanto riportato da un post dell'account filippino della piattaforma su X, l'attesissimo quinto episodio dello show arriverà proprio all'inizio del 2024.

Considerando poi che, al momento, non è stato rilasciato nessun trailer ufficiale della seconda manciata di puntate, potremmo considerare l'idea che tutto ricomincerà nei mesi di febbraio o marzo. Tutto sommato un'attesa molto breve rispetto a quella che ha separato gli spettatori dal vedere l'inizio di questa seconda stagione. Voi che ne pensate?

