Invincible 2, Parte 2 al via: cosa dovete sapere sull'episodio 5

Dopo il recap pubblicato da Prime Video di Invincible 2, in molti si chiedono cosa avverrà nel quinto episodio della serie.

L’account Discussingfilm ha di conseguenza pubblicato sul social X una preview del quinto episodio di Invincible 2 che potrete trovare in fondo all’articolo. L’episodio arriverà su Amazon Prime video il 14 Marzo. Gli altri episodi saranno pubblicati ognuno a distanza di 7 giorni da quello precedente. La stagione si concluderà il 15 aprile 2024. Tenetevi pronti a un ulteriore ondata di violenza, sangue e tensione.

Nel frattempo, il produttore della serie ha spiegato la motivazione dietro la decisione di dividere la seconda stagione in due parti: "Abbiamo pensato fosse il modo miglior per proporlo ai fan e spero che la gente continui ad apprezzare lo show. Ci sono molti fattori che influenzano queste decisioni. È anche questione di cosa sta accadendo su una piattaforma streaming o nello stesso momento in cui si stanno cercando di far uscire delle cose. Di nuovo, altri 100 fattori. Personalmente, spero non accada di nuovo, non è qualcosa che penso qualcuno voglia fare.” È stata svelata anche la durata degli episodi della seconda parte di Invincible 2.

