Invincible 2, ecco chi è il personaggio della star di She-Hulk Tatiana Maslany

She-Hulk/Tatiana Maslany approda a Invincible 2, seconda stagione dell'adattamento televisivo della popolare serie a fumetti di Robert Kirkman. Dopo aver scoperto quale sarà il villain di Invincible 2 e ora di conoscere il personaggio a cui darà la voce Maslany.

Non uno, ma bensì due personaggi per la star di She-Hulk: l'attrice, infatti, interpreterà sia il Generale Telia e la Regina Aquaria. Il primo è un generale molto riservato, con una politica di tolleranza zero per l’aggressione dei Viltrumiti, mentre la seconda è la monarca molto amata degli Atlantidei, succeduta al marito AQUARUS dopo che questo è stato assassinato. Il suo unico obiettivo è quello di vendicare la morte del marito.

Due ruoli diametralmente opposti per l'attrice che rappresentano di certo un'entusiasmante sfida per questa seconda stagione di Invincible 2 che approderà su Prime Video il prossimo novembre: dal finale di stagione, alcuni conflitti non hanno trovato risoluzione e per il creatore Robert Kirkman solo Mark può rimpiazzare Nolan in Invincible 2 e proprio per questo motivo la seconda stagione non potrà che partire subito in quarta! Ma non solo: in Invincible 2 farà il suo debutto anche un nuovo eroe chiamato Bulletproof, che sarà doppiato da Jay Pharoah.

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i nuovi interessanti personaggi di Invincible 2!