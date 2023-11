Invincible 2: come cambia quel personaggio rispetto ai fumetti originali

Sono passati più di due anni da quando il pubblico di Amazon Prime Video è stato travolto dalle vicende di Mark e della sua famiglia in Invincible. L'ambiziosa trasposizione delle storie a fumetti ideati da Robert Kirkman è riuscita a farsi apprezzare in poco tempo, ora tutti gli occhi sono puntati sui nuovi episodi della serie.

Qualche giorno fa infatti è finalmente approdata sulla piattaforma streaming di Amazon la seconda stagione dello show, che come si può vedere dal trailer di Invincible 2, sembra promettere molte ore di intrattenimento per gli appassionati.

Il primo episodio ha già dato un assaggio di quello che aspetterà i fan nel futuro dello spettacolo. Vedere i risultati del trauma subito dai protagonisti alla fine della scorsa iterazione sicuramente coinvolgerà chi ha atteso così a lungo questa nuova stagione.

Tuttavia, nonostante possiate essere conoscitori attenti del fumetto originale, dovreste comunque porre attenzione a questa trasposizione. Già in questo nuovo episodio è infatti possibile notare un cambiamento in uno dei personaggi, quello di Angstrom Levy.

Levy si propone infatti come il nuovo antagonista della stagione, ma a differenza di quanto avviene su carta però, in questa versione il pericoloso nemico non ha intenzione di ottenere vendetta solo sul Mark che conosciamo, ma sembra voglia uccidere tutti gli Invincible delle diverse realtà.

Voi che ne pensate?