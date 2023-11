Invincible 2, continua il trend del Multiverso: ora anche Prime Video ha il suo

Il brutale primo episodio di Invincible 2 non ha soltanto riportato sulla piattaforma di streaming Prime Video l'acclamata serie tv tratta dal fumetto di Robert Kirkman, ma anche intercettando l'ultimo grande trend della narrazione superomistica del grande e del piccolo schermo, il Multiverso.

Le storie del Multiverso sono diventate sempre il centro gravitazionale del mondo dei supereroi di Hollywood negli anni, da Spider-Man: Un nuovo universo a The Flash, senza contare ovviamente la maxi Saga del Multiverso allestita dal Marvel Cinematic Universe con film e serie tv come Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange 2, What If e Loki, ma i fumetti originali di Invincible di Robert Kirkman avevano rappresentato la loro interpretazione del Multiverso molto prima che questo meccanismo narrativo diventasse il centro nevralgico delle saghe cinematografiche di Marvel e DC.

Con l'arrivo della seconda stagione di Invincible su Prime Video, i fan della serie animata hanno finalmente potuto dare uno sguardo alle meccaniche del Multiverso della storia di Mark Grayson, con la prima scena del primo episodio che è ambientata proprio in un universo alternativo di Invincible nel quale il protagonista ha deciso di schierarsi al fianco di suo padre Omni-Man e conquistare la Terra insieme a lui per conto dell'Impero Viltrum. Curiosamente, grazie all'introduzione del Multiverso Invincible 2 potrebbe includere la partecipazione di Spider-Man.

Le puntate 2, 3 e 4 di Invincible 2 debutteranno a cadenza settimanale ogni venerdì su Prime Video, mentre gli episodi 5, 6, 7 e 8 arriveranno nel corso del 2024 dopo una breve pausa nella programmazione.