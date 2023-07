Invincible 2, sarà davvero quel personaggio il villain? La conferma di Robert Kirkman

Mentre la produzione della terza stagione di Invincible procede alla grande, Robert Kirkman rivela importanti dettagli sul villain che dominerà la seconda stagione della serie. Di chi si tratterà mai?

Di Angstrom Levy.

In una recente intervista per Collider (nonché nostra fonte), Robert Kirkman ha confermato che Angstrom Levy sarà il cattivo per questo secondo capitolo della serie: "Penso che [Angstrom] sia il cattivo più grande della seconda stagione, ma non è l'unico grande cattivo della seconda stagione. Accadono tante cose durante gli episodi. Ma penso che il conflitto Invicible/OmniMan sia stata una linea di demarcazione della prima stagione. Quello che accade con Angstrom Levy poi si dipana per tutta la stagione in una maniera differente dalle altre storie".

Per chi non lo sapesse, Angstrom Levy è un mutante dai poteri fortissimi: egli è infatti in grado di creare dimensioni alternative e di viaggiare tra esse. Ma Levy non sarà l'unico villain della seconda stagione, ci sono altre minacce. A proposito di chi effettivamente saranno, Kirkman tuttavia non si è espresso. Non resta che aspettare dunque l'uscita di questo secondo capitolo di Invicible.

