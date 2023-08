Invincible 2 diviso in due: fidatevi, per Kirkman 'vi servirà una pausa'!

Mentre crescono le speranze dei fan sul possibile crossover tra Invincible e Spider-Man, Robert Kirkman è tornato a parlare - e come l'ha fatto! - della seconda stagione di Invincible.

Il papà della serie a fumetti (e tra l'altro factotum anche per la serie animata, tra produzione, soggetto e sceneggiatura) è recentemente tornato sulla sua opera per stuzzicare i fan sul secondo blocco di episodi che, ormai è confermato, verrà distribuito in due volumi.

Gli appassionati non hanno preso troppo bene la notizia; tuttavia, l'entusiasmo non potrebbe essere maggiore in vista del debutto di novembre per la seconda stagione.

A proposito della distribuzione degli otto episodi in due scaglioni, Kirkman ha spiegato che "in parte è dovuto al processo di produzione [...] ma è una cosa che abbiamo fatto con ogni stagione di The Walking Dead e penso che dal punto di vista narrativo sia carino avere una sorta di pausa per mandare giù quanto visto". In particolare, Kirkman ha avvertito in maniera univoca che "dopo aver visto l'episodio 4 della seconda stagione, potreste avere bisogno di una pausa".

In pratica, ciò a cui fa riferimento Kirkman è una sorta di "mid-season finale", proprio come vissuto nell'universo di The Walking Dead stagione dopo stagione. A ogni modo, "la gente capirà di cosa sto parlando quando la stagione verrà pubblicata".

Il produttore recentemente è stato un vero e proprio fiume in piena sulla sua creatura, tanto da "spoilerare" quale sarà il villain della stagione 2 di Invincible.