Invincible 2, un doppiatore conferma il cameo di Spider-Man nei nuovi episodi?

Invincible 2 potrebbe riservare una graditissima sorpresa ai fan della serie animata e al pubblico del Marvel Cinematic Universe. Tra i personaggi della seconda stagione potrebbe infatti anche apparire Spider-Man. Gli indizi a proposito giungono dal profilo Twitter di Josh Keaton, già doppiatore di Peter Parker per una serie animata Marvel.

Dopo aver mostrato il trailer della seconda parte della seconda stagione di Invincible, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissima serie Amazon per riportare un rumor che nelle ultime ore sta facendo impazzire la Rete.

Dopo che Josh Keaton ha annunciato ufficialmente sul proprio profilo sul social di Elon Musk che avrà un ruolo in uno dei nuovi episodi, gli appassionati dello show già avvezzi ai fumetti da cui è tratto non hanno potuto far altro che pensare al ragno della Marvel, visto che Mark Grayson e Peter Parker si sono incontrati un paio di volte negli albi Marvel segnando un’inedita collaborazione tra le due case editrici responsabili delle rispettive opere.

Naturalmente non c’è ancora niente di ufficiale, ma anche un secondo post di Keaton, in cui spiega come il tutto sia ancora avvolto dal mistero, ha aiutato ad alzare l’asticella dell’attesa: “Non ho neanche avuto la sceneggiatura. Quindi non so neanche in che episodio sarò. Il livello di sicurezza è del tipo NSA”.

In attesa di scoprire se potremo davvero vedere Spider-Man nel corso delle puntate in uscita dal 14 marzo 2024, vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte di Invincible 2.