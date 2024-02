Invincible 2, tutto quello che dovete sapere sulla Parte 2 della serie Prime Video

In queste ore Prime Video ha pubblicato il trailer di Invincible 2: Parte 2, secondo ciclo di episodi dell'acclamata e amatissima serie tv animata tratta dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman.

Coprodotta da Skybound Animation e Amazon MGM Studios, Invincible 2: Parte 2 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 14 marzo in oltre 240 Paesi e territori nel mondo: la seconda metà della nuova stagione della serie sarà composta da altri quattro episodi, che saranno distribuiti sulla piattaforma di streaming on demand a cadenza settimanale.

Nel voice cast torna il protagonista Steven Yeun nei panni di Mark Grayson, e insieme a lui anche Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons. Gli executive producer sono Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Seth Rogen e Evan Goldberg, co-creatori di The Boys sempre per Prime Video, insieme ai co-executive producer Helen Leigh e Walker.

La prima metà della seconda stagione ha ricevuto il Golden Tomato Award di Rotten Tomatoes per la Migliore Serie Animata e continua ad essere “Certified Fresh” con un punteggio del 100%: non a caso, Amazon MGM Studios hanno già annunciato il rinnovo di Invincible per una terza stagione.

