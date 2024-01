Invincible 2, grandi novità sull'uscita della Parte 2 su Prime Video

Se dovessimo pensare ad una serie televisiva disponibile su Prime Video la prima che ci viene alla mente è di certo The Boys, eppure anche Invincible è di certo una produzione da tenere sotto'occhio. Lo show che traspone gli albo a fumetti di Robert Kirkman ha infatti dimostrato di avere carattere e di riuscire a colpire il pubblico in molti modi.

Come potrete evincere anche dalla nostra recensione della prima stagione di Invincible infatti, allo show non è di certo l'originalità o il ritmo che manca. Ecco perché sicuramente avere pazienza, ed aspettare il rilascio della seconda parte della stagione in corso varrà la pena.

Ad alimentare ulteriormente tutto questo ci ha anche pensato uno dei doppiatori dello show, Fred Tatasciore, che nelle nuove puntate ha avuto modo di interpretare più ruoli in contemporanea, tra cui il padre di Atom Eve.

Ebbene, durante una recente chiacchierata avuta sul canale YouTube di Traversing The Star, l'attore ha pensato bene di innalzare le aspettative degli appassionati, affermando che: "Tutto diventerà sempre più folle e strano, ma in senso positivo ovviamente. Ci saranno un sacco di alieni davvero assurdi".

Voi che ne pensate? Siete in attesa dei nuovi episodi di Invincible? In attesa di saperne di più, ecco il nuovo trailer di The Ones Who Live, spin-off di The Walking Dead incentrato su Rick Grimes.