Invincible 2, solo Mark può rimpiazzare Nolan secondo Robert Kirkman

Invincible si sta preparando a tornare sugli schermi con la seconda stagione questo autunno, e il suo autore, Robert Kirkman, sta anticipando sempre più dettagli, tra cui il modo in cui le ripercussioni tra Omni-Man e Invincible avranno un impatto sui nuovi episodi dello show. La seconda stagione della serie animata Amazon arriverà a novembre.

La prima stagione di Invincible si è conclusa con uno scioccante scontro tra padre e figlio, quando Omni-Man ha rivelato il motivo per cui si trovava sulla Terra e ha cercato di impartire una lezione a suo figlio Mark. Il tutto si è quasi concluso con l'uccisione del figlio da parte di Omni-Man, ma l'ex eroe è fuggito via nello spazio. In ogni caso, Mark e sua madre sono usciti a pezzi da questa vicenda.

La seconda stagione mostrerà Mark Grayson e sua madre mentre cercano di rimettere in sesto le loro vite dopo tutto quello che è successo, con Robert Kirkman che ha parlato con IGN di quello che succederà nei prossimi episodi. Allo stesso tempo, però, Mark si sta rimettendo in gioco come supereroe e le cose si faranno ancora più caotiche.

"Penso partiremo con un sacco di caos", ha esordito Kirkman. "Mark e Debbie stanno affrontando un enorme tradimento da parte di Nolan e la sua assenza sul pianeta è qualcosa che li colpisce profondamente. Mark si trova in una situazione in cui era sulla traiettoria per diventare un supereroe e tutto sembrava andare molto bene. Ora è stato scosso nel profondo". Ma questo è solo l'inizio dei problemi di Mark, visto che Kirkman ha anche anticipato come Mark dovrà farsi valere ancora di più contro le nuove minacce.

"A parte il tradimento, gli tocca anche essere la nuova ultima linea di difesa sulla Terra", ha spiegato Kirkman. "È l'unico abbastanza forte da poter sostituire Nolan, quindi viene spinto ancora di più in questo mondo di supereroi per il quale forse non è del tutto preparato, e non c'è fine ai conflitti che avvengono sul pianeta e che gli arriveranno addosso senza sosta".

La seconda stagione di Invincible debutterà su Prime Video il 3 novembre prossimo, quanto siete impazienti di vedere i nuovi episodi della serie? Fatecelo sapere nei commenti!