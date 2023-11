Invincible 2 ha già fatto meglio di Marvel e DC sotto un certo aspetto?

Noi fan di Invincible abbiamo dovuto aspettare più di due anni, ma finalmente Prime Video ci ha regalato la tanto attesa seconda iterazione dello show animato tratto dalle storie di Robert Kirkman. Per quello che abbiamo visto sembrerebbe che lo spettacolo punti subito ad alzare il livello della storia.

Questo lo si può evincere soprattutto per la volontà di giocare con il concetto del multiverso, che come abbiamo visto dai diversi prodotti dell'MCU rilasciati recentemente, non è sicuramente un elemento da prendere alla leggera e che può anzi rivelarsi controproducente da inserire.

Nonostante questo però, almeno per il momento, la nuova stagione di Invincible sembra avere ben chiaro come funziona il suo multiverso, quali sono le implicazioni ed i pericoli che ne derivano.

Uno dei vantaggi che la serie animata ha rispetto alle produzioni Marvel ed anche DC è sicuramente la sua "giovane età", ciò implica quindi che ha carta bianca su molti aspetti e può permettersi di giocare più liberamente sul tempo e lo spazio, e non ha bisogno del fan service, come dimostrato dalla nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.

Altra cosa, non meno importante, lo spettacolo di Prime Video ci propone sin da subito un antagonista legato al multiverso decisamente carismatico, Angstrom Levy. Un personaggio che parte con le migliori intenzioni per poi, a quanto pare, giurare vendetta verso Mark. Voi la pensate così? Nell'attesa, se ve lo foste perso, ecco il trailer della seconda stagione di Invincible.