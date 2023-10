Invincible 2, le nuove immagini ci presentano il Bulletproof di Jay Pharoah!

Mentre siamo sempre più vicini al debutto della Stagione 2 di Invincible, Prime Video ha diffuso in rete alcune nuove immagini dei nuovi episodi che si prospettano ricchi di azione e personaggi incredibili. Tra questi c'è sicuramente attesa per il Bulletproof interpretato da Jay Pharoah, di cui oggi possiamo vedere la prima immagine ufficiale.

Questa nuova aggiunta al roster dei Guardiani del Globo è indistruttibile e può volare, come si vede nella nuova immagine. Sebbene il personaggio abbia avuto un'origine tragica nei fumetti, resta da vedere se rimarrà fedele alla sua origine fumettistica o se la sua backstory verrà modificata appositamente per la serie Prime Video. Nel complesso, Bulletproof sembra un'ottima aggiunta alla squadra.

Quella di Pharoah è un'aggiunta entusiasmante al cast. Sarà molto interessante vedere come il personaggio si inserirà nella seconda stagione. Per quanto riguarda la storia, i fan dovrebbero prepararsi a un'altra divertente corsa, dato che la Stagione 2 di Invincible sarà divisa in due parti e la prima uscirà a breve. Come previsto, sarà ricca di colpi di scena sorprendenti, mentre Mark dovrà affrontare la verità sul tradimento del padre e sui propri superpoteri.

Invincible 2 presenterà molti nuovi personaggi. Finora, la serie ha presentato un nuovo supercattivo che ha la capacità di viaggiare nel multiverso, l'antagonista Angstrom Levy di Sterling K Brown, che sarà l'arcinemico di Invincible in questa stagione. Inoltre, Tatiana Maslany darà voce a diversi nuovi personaggi: dopo aver doppiato Queen Lizard nel recente spin-off Invincible: Atom Eve, questa stagione la vedremo anche nei panni del Generale Telia e della Regina Aquaria.

Invincible è interpretato da Steven Yeun nei panni di Mark Grayson, J.K. Simmons in quelli di Omni-Man, Sandra Oh in quelli di Debbie Grayson, Zazie Beetz in quelli di Amber Bennett, Grey Griffin in quelli di Shrinking Rae e Monster Girl, Kevin Michael Richardson nei panni dei gemelli Mauler; completano il cast Walton Goggins nei panni di Cecil Stedman e Gillian Jacobs in quelli di Atom Eve. In questa stagione farà la sua apparizione anche Jeffery Dean Morgan, attore feticcio delle opere di Robert Kirkman.

Il debutto di Invincible 2 è fissato per il prossimo 3 novembre su Prime Video.