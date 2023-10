Invincible 2 fa paura: esordio da 100% su Rotten Tomatoes!

In attesa di capire se Spider-Man farà davvero parte di Invincible 2, dobbiamo segnalarvi l'entusiasmante esordio della seconda stagione della serie tv animata di Prime Video sulla nota piattaforma Rotten Tomatoes.

Scaduto l'embargo per le recensioni, infatti, la seconda stagione di Invincible ha ottenuto una valutazione perfetta da 100% su Rotten Tomatoes, esordendo con il massimo dei voti possibile sul famoso aggregatore di recensioni online. Si tratta di una premessa certamente entusiasmante per tutti i fan della serie tv tratta dall'acclamato fumetto di Robert Kirkman, che attendono da anni un secondo ciclo di episodi dopo l'ottima ricezione della prima stagione (arrivata nel 2021). Certo il voto potrebbe diminuire nelle prossime ore o giorni man mano che il sito accoglierà un numero sempre crescente di recensioni, ma il primo impatto è stato esorbitante ed è stato addirittura in grado di migliorare il voto della prima stagione di Invincible, fissato al 98%: insieme, almeno al momento della stesura di questo articolo, le due stagioni della serie conferiscono allo spettacolo un punteggio complessivo del 99%.

Invincible 2 sarà composta da 8 episodi, che arriveranno su Prime Video in due parti: i primi quattro episodi debutteranno dal 3 novembre, mentre i successivi quattro saranno distribuiti nel corso del 2024.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Invincible 2.