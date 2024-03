Invincible 2, perché è stata divisa a metà? Lo spiega il produttore

La seconda stagione della serie animata Invincible è andata in onda per il momento soltanto a metà e si conclusa temporaneamente lo scorso 24 novembre. La serie Amazon Prime Video tornerà con il quinto episodio domani, venerdì 14 marzo, ma lo showrunner Russ Milheim ha voluto spiegare il motivo di questa divisione.

In seguito al disappunto di parecchi fan in merito alla distanza temporale tra i primi quattro episodi di Invisible e i successivi quattro, Milheim ha spiegato:"Ci sono molti fattori che entrano in gioco nella pianificazione di qualsiasi serie tv, che sia su una rete tradizionale o su una piattaforma streaming. Sono successi ad un certo punto, durante la nostra produzione, in una discussione con Amazon e ovviamente noi siamo parte dello show, e quando dico noi intendo dire che alla fine non è solo una mia decisione, in realtà non è del tutto una mia decisione".



"Abbiamo pensato fosse il modo miglior per proporlo ai fan e spero che la gente continui ad apprezzare lo show. Ci sono molti fattori che influenzano queste decisioni" ha cercato di spiegare Milheim, facendo capire che si tratta anche di una valutazione legata alla concorrenza:"È anche questione di cosa sta accadendo su una piattaforma streaming o nello stesso momento in cui si stanno cercando di far uscire delle cose. Di nuovo, altri 100 fattori. Personalmente, spero non accada di nuovo, non è qualcosa che penso qualcuno voglia fare. Ma a volte è qualcosa che accade. Non posso prometterlo ma ovviamente volevamo soltanto consegnare lo show nel modo migliore possibile affinché i fan potessero gustarselo il prima possibile... La produzione richiede tempo e accadono cose". Per un adeguato ripasso, ecco il recap dei primi episodi di Invisible 2.



E voi cosa ne pensate? Condividete la scelta di dividere la stagione 2 di Invisible in due spezzoni oppure avreste voluto vedere tutti gli episodi subito fino alla conclusione?



