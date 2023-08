Invincible 2: ecco perché Robert Kirkman ha pianto durante la realizzazione

La prima parte di Invincible 2, l’attesissima seconda stagione della serie di Robert Kirkman arriverà su Amazon Prime Video a novembre del 2023, con i fan che non vedono l’ora di tuffarsi nuovamente nelle avventure degli eroi creati dallo stesso fumettista che, intanto, ha raccontato un aspetto della seconda stagione che lo ha fatto emozionare.

Dopo avervi mostrato il trailer di Atom Eve, episodio speciale in cui è tornata la voce di Lance Reddick, torniamo a parlare di doppiaggio e doppiatori per riportare le parole piene di emozione e gratitudine di Robert Kirkman, che, nonostante lo status di fumettista di successo, non ha smesso di essere un bambino al cospetto dei grandi eroi della sua infanzia.

In un’intervista con Polygon, Kirkman ha raccontato l’emoziona nel poter lavorare con Peter Cullen, doppiatore storico di Optimus Prime: “Lavorare con Peter Cullen è stata una prova enorme per la mia professionalità. Ogni fibra del mio essere gridava: ‘Non chiedergli di Optimus Prime. Non parlare di Optimus Prime. Che cosa stai facendo? Dai, sii professionale’”.

Quindi ha continuato: “E avere la videocamera di Zoom spenta è stata una manna dal cielo, perché, anche se dire che c’erano della lacrime è imbarazzante, lo dirò. Optimus Prime, una parte importante della mia vita. Ho sentito la voce di Peter Cullen da quando avevo 7 anni. È pazzesco che sia lui a dare la voce al personaggio a cui dà la voce ed è pazzesco che i dialoghi escano dalla sua bocca. È davvero un’altra cosa".

Peter Cullen, come confermato dagli Amazon Studios, darà la voce a Thaedus, leader della coalizione dei pianeti.

In attesa di poter finalmente vedere la nuova stagione della serie di Kirkman, vi lasciamo al teaser trailer di Invincible 2.