Invincible 2: Prime Video celebra la serie con un nuovo, emozionante trailer

Invincible 2 è sicuramente una delle produzioni Amazon Prime Video più attese dell'ultimo periodo, non solo per la qualità ed il successo riscontrato dalla prima stagione dello show basato sulle tavole a fumetti di Robert Kirkman, ma anche perché ha avuto una gestazione molto lunga.

Ecco quindi che, per ricompensarci di aver avuto così tanta pazienza nell'attesa che il momento arrivasse, Amazon Prime Video ha deciso di regalarci un nuovo emozionante trailer di Invincible 2.

Il conto alla rovescia per i nuovi episodi è finalmente cominciato, il video inizia con Mark che raccoglie una vecchia foto di famiglia, prima che andasse in frantumi a causa di suo padre Omni-Man. Il passato del protagonista gli scorre davanti, fino ai giorni oscuri in cui ha dovuto scontrarsi con il suo genitore.

Il video si conclude poi con un timer che scorre all'indietro, fino a quella che sarà la data della premiere della seconda stagione, fissata per il 3 novembre: esattamente tra 50 giorni.

Se volete vedere il trailer potete trovarlo, come sempre, in calce a questa notizia. Non resta quindi che attendere per scoprire quali altre sorprese e disavventure attendono il nostro protagonista. Certo è che chi avesse già letto l'opera cartacea sa bene dove andremo a parare, consapevole del fatto che ciò che abbiamo visto fino ad ora è solo la punta dell'iceberg.

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione della prima stagione di Invincible. Oltretutto, sapevate che Robert Kirkman è stato licenziato dalla Marvel?