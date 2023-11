Invincible 2 finalmente su Prime Video: quanti episodi ci saranno e quanto dureranno?

Invincible 2 è finalmente su Prime Video da oggi venerdì 3 novembre, e dopo aver dato uno sguardo all'elenco completo del cast della seconda stagione di Invincible puntiamo la nostra attenzione verso il numero di episodi e la loro durata.

Invincible 2 sarà composta da un totale di 8 episodi, che però saranno distribuiti tramite un modello diverso rispetto a quelli della stagione 1: la nuova stagione, infatti, arriverà su Prime Video in due parti, con i primi quattro episodi che debutteranno da oggi 3 novembre, mentre i successivi quattro saranno distribuiti nel corso del 2024. Una data più precisa per la seconda parte di Invincible 2 non è stata ancora comunicata, quindi rimanete in attesa per i prossimi aggiornamenti.

Per quanto riguarda la durata degli episodi di Invincible 2, invece, possiamo confermarvi che le prime quattro puntate della nuova stagione si manterranno, in termini di minutaggio, sugli stessi livelli degli episodi della prima stagione: l'episodio 1 durerà 49 minuti, l'episodio 2 durerà 50 minuti, l'episodio 3 durerà 50 minuti e l'episodio 4 durerà 46 minuti. Come detto, queste durate corrispondono agli episodi del primo arco narrativo della serie, che andavano da un massimo di 56 minuti ad un minimo di 46 minuti.

Ricordiamo che il fumetto originale di Invincible, la cui pubblicazione è andata avanti dal gennaio 2003 al febbraio 2018, è composto da ben 144 numeri, e non a caso Prime Video ha già confermato la stagione 3 di Invincible.