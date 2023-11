Invincible 2, qual è la trama della nuova stagione?

Qual è la trama della nuova stagione di Invincible? Dopo l'ottimo biglietto da visita rappresentato dal 100% di voti positivi ottenuti su Rotten Tomatoes, ecco tutto quello che dovete sapere sulla seconda stagione dell'acclamata serie tv animata di Prime Video.

Basata sull’innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la storia di Invincible ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età tranne per il fatto di essere il figlio di Omni-man, il supereroe più potente della Terra nonché viaggiatore interstellare proveniente da un remoto pianeta alieno. Mark ha sempre vissuto la sua vita nella consapevolezza che un giorno il suo DNA metà umano e metà alieno gli avrebbe conferito dei superpoteri, cosa che puntualmente avviene insieme alla maturazione del suo corpo: diventa così Invincibile, un nuovo supereroe desideroso di seguire le orme del padre.

Nella seconda stagione di Invincible, però, le cose hanno assunto una piega molto oscura: ancora provato dal tradimento di Nolan avvenuto nel finale del primo ciclo di episodi, Mark dovrà lottare per ricostruire la sua vita mentre si ritroverà ad affrontare una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura, quella di diventare come suo padre. La storia adatterà un nuovo ciclo di volumi del fumetto originale e si aprirà al Multiverso, con la possibile partecipazione di Spider-Man in Invincible 2.

Il grande cast vocale include il protagonista Steven Yeun, oltre a Sandra Oh, Zazie Beetz, Walton Goggins, Zachary Quinto, Seth Rogen e J.K. Simmons.