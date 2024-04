Invincible 2, quando esce l'episodio 8 e quante puntate mancano alla fine della stagione?

Nonostante il licenziamento di Ezra Miller da Invincible, la serie animata targata Amazon Prime video prosegue, e la piattaforma streaming si appresta a rilasciare l’ottavo episodio dello show.

L’episodio numero 8 di Invincible uscirà il 4 aprile 2024 su Amazon Prime video. L’ottavo episodio sarà l’ultimo della seconda stagione di Invisible, determinando quindi la conclusione della serie. I fan dello show saranno quindi molto dispiaciuti dato che la seconda stagione è giunta al termine, ma lo showrunner della serie ha confermato che l’attesa per Invincible 3 sarà molto più corta rispetto a quella passata tra stagione 1 e 2, queste le sue parole:

“Amazon ha comprato la seconda e la terza insieme. Quindi, a questo punto siamo già nella terza stagione. Quindi non posso dirvi esattamente [quando], ma posso dirvi che non ci sarà la stessa attesa tra le stagioni 1 e 2... Siamo a buon punto con la terza stagione e sta venendo benissimo.”

Inoltre, per quanto riguarda Invincible 3, JK simmons ha preannunciato una presenza maggiore di Omnimen: “A volte sembra che ne abbiamo perso le tracce, altre ci concentriamo su di lui e lo vediamo per lunghissime scene, o per un'intera puntata. Penso che sia una scelta creativa davvero interessante che non solo permette di concentrarsi su altre cose, ma anche di costruire quella sorta di anticipazione e quella sorta di mistero su cosa diavolo sta davvero succedendo con Nolan, cosa sta facendo e dove si trova mentre non siamo concentrati su di lui. E comunque sì, ci sarà molto più Nolan in futuro” Qui potrete leggere le nostre prime impressioni sulla seconda parte di Invincible 2.

Su Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti di oggi.