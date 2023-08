Invincible 2, quando esce la prossima attesissima stagione?

Quando esce Invincible 2, la prossima attesissima stagione dell'acclamata serie tv animata esclusiva di Prime Video ispirata ai fumetti best-seller di Robert Kirkman?

Come forse saprete, Invincible 2 sarà distribuita in 2 volumi, con gli otto episodi previsti per la nuova stagione che saranno suddivisivi in due appuntamenti da quattro puntate ciascuno: il primo atto debutterà a partire dall'8 novembre e sarà distribuito dalla piattaforma di streaming on demand a cadenza settimanale per tutto il mese, mentre il secondo atto, costituito dagli ultimi quattro episodi, arriverà sempre in esclusiva su Prime Video nella prima parte del 2024 - al momento, tuttavia, la seconda parte di Invincible 2 non ha ancora una data d'uscita.

Tuttavia, per ingannare l'attesa Prime Video ha già pubblicato la puntata speciale dedicata ad Atom Eve, un episodio prequel nel quale viene racconta la storia di Samantha Eve Wilkins, alias la supereroina Atom Eve. La puntata è ora disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand di Prime Video.

In attesa di ulteriori approfondimenti e di tutte le prossime novità riguardanti la data d'uscita di Invincibile 2 - Volume 2, vi ricordiamo che l'autore Robert Kirkman in questi giorni ha confermato che molto presto la saga di Invincible arriverà anche al cinema con un film live-action attualmente in sviluppo.