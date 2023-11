Invincible 2, quando esce il secondo episodio su Prime Video?

Sulla linea della brutalità presentata in serie tv come The Boys, Amazon Prime Video provato a traslare (con successo) questo stile nell'animazione anche nella seconda stagione di Invincible, apprezzatissimo progetto arrivato nuovamente in piattaforma con dei nuovi imprevedibili episodi.

Dopo il successo della prima stagione della serie tratta dalle graphic novel di Robert Kirkman, a due anni di distanza, è arrivato anche il primo episodio della season 2 che si prospetta essere violenta ed imprevedibile ai livelli degli scorsi episodi. Proprio come fatto con The Boys e Gen V, Amazon sta puntando sempre di più su questi prodotti che tentano di ribaltare il genere dei cinecomic in modo da esplorare un lato differente di questa tendenza che va avanti da oltre un ventennio. Mentre sono arrivate le prime reazioni al primo brutale episodio di Invincible 2, il pubblico cerca di capire quando arriverà la seconda puntata.

La 2x02 di Invincible arriverà su Amazon Prime Video venerdì 10 novembre. La prima metà della stagione (fino al quarto episodio) uscirà fino alla fine di novembre. Il servizio streaming, infatti, ha deciso di dividere la pubblicazione degli episodi in blocchi, anticipando che le ultime quattro puntate arriveranno nel 2024. Questo, ovviamente, non è altro che una strategia per aumentare l'attesa nei confronti di una serie così amata in giro per il mondo e uno dei prodotti di punta di Amazon.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione dei primi episodi di Invincible 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!