Invincible 2, quando esce la nuova stagione della serie Amazon?

Sono passati ormai due anni da quando abbiamo conosciuto i protagonisti di Invincible: la serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman ha sfruttato l'onda lunga di The Boys dimostrando però sin dal primo istante di avere una sua personalità, conquistando immediatamente i cuori di quei fan che ora sono divorati dall'hype.

Già, perché come dicevamo in apertura il tempo trascorso da quella prima tornata di episodi non è poco: eravamo in piena pandemia quando Mark Grayson e la sua famiglia sono entrati a far parte delle nostre vite, e da allora sembra effettivamente passata un'eternità! Ma quanto ci toccherà attendere ancora per i nuovi episodi?

Fortunatamente l'attesa è destinata a finire in tempi piuttosto brevi: il trailer della seconda stagione di Invincible rilasciato qualche giorno fa ci ha infatti svelato che il ritorno dei nostri eroi è previsto per il prossimo 3 novembre, ovviamente sempre nel catalogo Prime Video. Le questioni da affrontare non mancheranno di certo, dalla vita privata di Mark al prossimo sbarco dei Vitrumiti annunciatoci sul finale della prima stagione: il risultato sarà all'altezza delle aspettative? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate! Vi ricordiamo, intanto, che Robert Kirkman ha confermato di aver ancora intenzione di dar vita a un film live-action di Invincible.