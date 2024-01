Invincible 2, quando uscirà la Parte 2? Brutte notizie da Prime Video

Alla fine dello scorso anno ha fatto il suo debutto la seconda stagione di Invincible, ma non nella sua interezza. Adottando un nuovo tipo di strategia distributiva, Prime Video ha optato per una diffusione in due tronconi distinti. La seconda parte della serie d'animazione per adulti è prevista per quest'anno ma l'attesa potrebbe essere lunga.

Lo scorso 24 novembre, l'utente X DynamoSuperX ha postato "Invincible tornerà il 4 gennaio. Adesso potete rilassarvi", insieme a un'immagine a sostegno della sua affermazione. Ma da allora nessun annuncio ufficiale ha confermato questa voce.

Un mese dopo Amazon Studios aveva rilasciato un comunicato stampa sul 2024, che illustrava i nuovi contenuti che intendeva portare sulla piattaforma di streaming Prime Video per il mese di gennaio 2024. Purtroppo, la seconda parte della stagione 2 di Invincible era assente dal comunicato.

Gli episodi rimanenti della stagione potrebbero comunque essere aggiunti alla programmazione di questo mese nelle prossime settimane. Tuttavia, la sua omissione rende molto meno probabile l'uscita dell'episodio 5 a gennaio.

Vale la pena notare che la finestra di uscita per il resto della stagione 2 di Invincible è stata ufficialmente indicata come "inizio 2024". Inoltre, a novembre il produttore Simon Racioppa ha dichiarato che i fan avrebbero dovuto aspettare probabilmente "qualche settimana o mese" per altre puntate della serie. Quindi, se non a gennaio, gli episodi potrebbero arrivare entro febbraio o al massimo marzo.

La prima parte di questa seconda stagione dello show si è conclusa con un enorme cliffhanger. Non solo Nolan Grayson, alias Omni-Man, è stato catturato e destinato all'esecuzione, ma Mark è stato anche incaricato di preparare il pianeta Terra all'invasione dei Viltrumiti. Inoltre, Mark ha recentemente scoperto l'esistenza del suo fratellastro, Oliver. Resta da vedere come si evolverà la situazione.

I fan non hanno nemmeno dimenticato la possibilità di un crossover con Spider-Man, visto che tempo fa si era vociferato di una possibile apparizione di Tom Holland nello show.