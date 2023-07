Invincible 2, ci siamo quasi: Prime Video svela il poster della nuova stagione!

In attesa di conoscere maggiori novità su Invincible dal Comic-Con di San Diego, dove pare che il panel di presentazione della serie sarà confermato nonostante le numerosi cancellazioni annunciate finora, Prime Video ha svelato in rete il primo poster ufficiale della seconda stagione di quello che è uno degli show animati più irriverenti in onda.

Amazon Prime Video si sta preparando a distribuire la seconda stagione di Invincible, e i fan non vedono l'ora di vedere cosa succederà. Prime ha già diffuso un primo teaser sulle novità in arrivo che mostra cosa hanno realizzato e perché ci è voluto così tanto tempo per pubblicare la seconda stagione. È stato anche rivelato che la serie arriverà sul servizio di streaming nel corso dell'anno.

Con il panel del Comic-Con di San Diego al momento confermato, nonostante gli scioperi di SAG-AFTRA e WGA, probabilmente scopriremo altri dettagli della seconda stagione di Invincible. A proposito, recuperate la nostra recensione di Invincible.

Invincible è stata rapidamente rinnovata per altre due stagioni dopo il successo della sua incredibile prima stagione e Amazon Prime Video sembra davvero entusiasta di produrre lo show. Robert Kirkman, creatore del fumetto da cui è tratta la serie e produttore esecutivo della stessa, ha parlato in precedenza del rinnovo e ha ringraziato il colosso dello streaming per tutto il suo supporto.

"Sono estremamente grato ad Amazon per il supporto e la dedizione che ha messo dietro a Invincible", ha dichiarato Kirkman. "Il fumetto è davvero una lettera d'amore a un genere con cui io e Cory (Walker) siamo cresciuti, ed è stato un viaggio gratificante vedere i nostri personaggi prendere nuovamente vita attraverso la serie animata. Siamo entusiasti di continuare questa storia per almeno altre due stagioni".