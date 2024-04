Invincible 2, le reazioni dei fan al violentissimo finale di stagione

Come già anticipato dal trailer finale di Invincible 2, l'ultimo episodio sarebbe stato una vera e propria scarica di adrenalina per i fan del supereroe.

Una battaglia particolarmente difficile quella avvenuta tra Mark Grayson e Angstrom Levy, piena zeppa di sangue ma anche di salti tra mondi e universi diversi. Una lotta faticosissima tra il supereroe e lo scienziato conclusasi in maniera molto diversa nel finale di Invicible 2 rispetto ai fumetti che però non ha deluso i fan. A sedurre il pubblico nell'incredibile finale della seconda stagione della serie animata sono stati i cameo finali e una capatina nell'universo di Fortnite, confermato dagli sceneggiatori come canonico e dunque con molte nuove implicazioni.



Scorrendo un po' su X (ex Twitter) troviamo commenti entusiasti: "Il finale della seconda stagione di Invincible è stato assolutamente fantastico e uno degli episodi più avvincenti dello show, è davvero impressionante quanto questo show sia stato coerente, e non vedo l'ora che arrivi la S3" mentre un altro utente scrive: "Adoro quello che hanno fatto con il finale, davvero una bella interpretazione". Una pioggia di meme completa le reazioni euforiche del fandom che attende già con ansia la terza stagione.



Fortunatamente i tempi di attesa tra la seconda e la terza stagione saranno più brevi rispetto al tempo che il pubblico ha dovuto aspettare per vedere Invincible 2: che ci sia la possibilità di vedere già i nuovi episodi all'inizio del 2025?







