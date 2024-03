Invincible 2 ha ricreato una delle scene più divertenti del fumetto

Il settimo episodio della seconda stagione di Invincible ha presentato la versione animata di uno degli sketch più riusciti ed amati degli albi a fumetti. L’ottimo lavoro fatto dal team chiamato ad adattare l’opera di Robert Kirkman ha permesso ancora una volta di omaggiare nel migliore dei modi i fan del prodotto originale.

Dopo aver parlato del licenziamento di Ezra Miller da Invincible 2, torniamo ad occuparci della serie animata presente sul catalogo di Amazon Prime Video per condividere il post social dell’account ufficiale dello show che ha ricordato la trasposizione di uno dei momenti più apprezzati della versione su carta.

La scenetta originale vede il protagonista, Mark Greyson, incontrare l’autore del suo fumetto preferito e cominciare con lo stesso una discussione a proposito del duro lavoro che starebbe dietro la realizzazione di ogni nuovo numero, ricevendo in risposta una spiegazione di tutti i trucchetti del mestiere che vengono messi in atto dagli addetti ai lavori in una sorta di metanarrazione che mette in scena quegli stessi espedienti appena rivelati.

La serie televisiva ha adattato la situazione comica al mondo dell’animazione, esplicitando nel migliore dei modi come alcuni sfondi utilizzati come riempimento tra una scena e l’altra siano privi di qualsiasi movimento, come spesso i dialoghi siano realizzati senza mostrare il labiale dei protagonisti per risparmiare il lavoro di muovere la bocca dei personaggi, o come a seconda della difficoltà intrinseca a determinati momenti i disegni possano risultare più o meno accurati.

Anche la risposta di Mark che assicura l’autore sul fatto di essere pronto a guardare la stagione 2 dello show in questione con ancora più attenzione, sembra voler suggerire agli spettatori di provare a fare caso a quante volte nello stesso Invincible siano stati utilizzati questi metodi.

In attesa di scoprire come finirà la seconda stagione e di avere informazioni riguardo il nuovo capitolo, vi lasciamo alla notizia dell’introduzione in Invincible 2 di uno dei personaggi più controversi dei fumetti.

