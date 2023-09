Invincible 2 è stato rinviato? Parla Robert Kirkman

Invincible è sicuramente una serie da tenere d'occhio se si è amanti dei supereroi, proprio perché ne sovverte tutti i canoni. Ma questo è solo uno dei motivi per cui il lavoro di Robert Kirkman ha avuto così tanto successo, al punto da garantirne una serie animata per Amazon Prime Video, la cui prima stagione è stata un successo.

Ciò che infatti è risultato molto deludente per chi si era approcciato allo show animato, ed anche per chi lo aveva visto in quanto conoscitore già dell'opera cartacea, è stato che la seconda stagione di Invincible si sia fatta attendere veramente molto.

Eppure, Robert Kirkman già un anno fa parlava della messa in produzione di numerose stagioni dello show, lasciando quindi il pubblico a domandarsi costantemente quanto si sarebbe dovuto aspettare ogni volta tra un'edizione e la successiva dello spettacolo.

In una recente intervista a Polygon, l'ideatore ha chiarito il motivo di così tanta attesa per la seconda stagione. Kirkman ha infatti riferito che le motivazioni sono legate alla rimozione dell'animazione CGI dal processo di lavorazione.

"Non penso che si tratti necessariamente di un ritardo, con il COVID c'è sicuramente stata un'attesa più lunga di quella che era stata preventivata".

L'autore ha anche affermato che il non utilizzo della CGI nelle stagioni 2 e 3 è dovuto ad una scelta puramente creativa: "Ne utilizzeremo meno nelle nuove stagioni per motivi creativi, realizzare un cartone animato è come costruire una fabbrica, bisogna assicurarsi che funzioni tutto".

Voi cosa ne pensate? Avete già visto il trailer di Invincible 2? Oltretutto, sapevate che Robert Kirkman è contro la Marvel?