Invincible 2, Robert Kirkman: 'Sarà un'espansione dell'universo'

La Stagione 2 di Invincible, dopo una lunga attesa, sta finalmente per sbarcare su Prime Video e il suo autore, Robert Kirkman, è tornato a parlare di quello che ci aspetta nei nuovi episodi della serie d'animazione. Prima di tutto, quello che vedremo sarà l'espansione di questo universo narrativo e lo step successivo del nostro protagonista.

Con la seconda stagione di Invincible in uscita il 3 novembre, Kirkman ha parlato con Entertainment Weekly di come Mark e il suo mondo cresceranno nei nuovi episodi. Mentre la seconda stagione continuerà a esplorare la crescita di Mark sia come supereroe che come giovane adulto, anche l'universo di Invincible è destinato a espandersi, con nuove fazioni, personaggi e concetti che verranno esplorati.

Inizialmente, si pensava che Invincible 2 sarebbe stato rinviato a causa degli scioperi, ma non sarà così.

"Penso che la stagione 1 di Invincible sia una chiara rappresentazione di ciò che si otterrà da questo show, ma in generale la stagione 2 sarà molto più grande della prima. La storia generale di Invincible, che continuerà di stagione in stagione, riguarda la crescita e il cambiamento che Mark affronta nel passaggio da adolescente ad adulto... e forse anche alla vecchiaia. Nella seconda stagione, quindi, lo vedremo maturare e crescere un po'".

Kirkman ha proseguito: "La seconda stagione rappresenta un'espansione dell'universo. Ci sono stati accenni a cose che stanno accadendo nella stagione 1, e in realtà le vedremo. La Coalizione dei Pianeti è stata menzionata nella prima stagione ed è qualcosa che vedremo effettivamente nella seconda stagione. E ci sono cose più grandi che accadranno sulla Terra. Ci sono diverse fazioni, diversi cattivi, diverse cose in gioco".

Con Mark che è sopravvissuto per un soffio allo scontro con il padre viltrumita Omni-Man (Simmons) nel finale della prima stagione di Invincible, i suoi problemi con la figura paterna sono solo all'inizio. Come avvertito da Allen (Rogen), la ritirata di Nolan ha segnato la Terra come pianeta di interesse per i Viltrumiti e solo la collaborazione con la Coalizione dei Pianeti potrebbe dare a Mark la possibilità di resistere a questa invasione.

Nonostante l'attacco imminente, la posizione sconosciuta di Omni-Man e altre minacce in aumento, la seconda stagione di Invincible è già pronta a rendere questo universo molto più complesso e affascinante.