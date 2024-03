Invincible 2 e il Robert Kirkman Universe: avete notato l'easter egg di The Walking Dead?

Cos'hanno in comune Invincible e The Walking Dead? La risposta è molto semplice: il nome del loro creatore! Entrambi gli show sono infatti figli della vulcanica mente di Robert Kirkman, che in occasione dei nuovi episodi della serie animata Prime Video non poteva farsi sfuggire l'occasione di piazzare un piccolo easter egg.

In occasione dell'uscita del sesto episodio della seconda stagione di Invincible, infatti, un po' di fan hanno notato una sorpresa nascosta (ma neanche troppo, in fin dei conti) nella sequenza in cui il villain dello show, Angstrom Levy, cammina attraverso vari portali attraversando molteplici dimensioni per giungere al cospetto del protagonista.

Tra i vari universi attraversati dal personaggio doppiato da J.K. Simmons fa quindi capolino un mondo popolato da zombie che hanno tutta l'aria di essere parenti neanche troppo lontani di quelli visti in The Walking Dead. Non solo: anche lo scenario nel quale i nostri non-morti muovono i loro passi somiglia parecchio alle ambientazioni della prima stagione della popolarissima serie AMC!

Che Angstrom Levy si sia trovato senza volerlo a pochi passi da Rick Grimes e soci? Sarà l'inizio di un Robert Kirkman Cinematic Universe? Siamo sicuri che a molti l'idea non dispiacerebbe per nulla! Qui, comunque, trovate la nostra recensione della prima parte di Invincible 2.

