Invincible 2: sangue, violenza e Multiverso nell'entusiasmante trailer ufficiale

Come promesso da Prime Video, la piattaforma di streaming on demand ha approfittato del New York Comic-Con per presentare al mondo il trailer ufficiale di Invincible 2, attesissima seconda stagione dell'acclamata serie tv animata tratta dal fumetto omonimo di Robert Kirkman.

Invincible è una serie animata per adulti creata dal padre di The Walking Dead e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta: ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi superpoteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Nella seconda stagione, ancora scosso dagli eventi della prima, Mark dovrà lottare per ricostruire la sua vita e affrontare una serie di nuove minacce, il tutto mentre si ritroverà a combattere la sua più grande paura: diventare suo padre senza accorgersene. Il trailer, che potete trovare all'interno dell'articolo, anticipa sangue, violenza e Multiverso, uno dei trend dell'ultimo periodo all'interno del genere dei supereroi, sia al cinema che in televisione.

Ricordiamo che la prima metà della stagione 2 di Invincible, composta da quattro episodi, sarà presentata in anteprima settimanale su Prime Video a partire da venerdì 3 novembre 2023, mentre la seconda parte debutterà all'inizio del 2024 sempre sulla piattaforma di streaming. Per ingannare con l'attesa, uno speciale prequel stand-alone, Invincible: Atom Eve, è stato rilasciato su Prime Video a luglio.

Nel frattempo, arrivano già le prime informazioni su Invincible 3.