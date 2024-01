Invincible 2, la seconda parte ha finalmente una data d'uscita!

Come promesso, Prime Video ha svelato la data di messa in onda del primo episodio della seconda parte di questa Stagione 2 di Invincible, che ci aveva lasciato col fiato in gola a causa del cliffhanger che chiudeva la prima parte della storia. Gli spettatori che stanno amando lo show d'animazione per adulti non dovranno aspettare ancora molto.

Prime Video ha annunciato che la seconda parte della seconda stagione di Invincible debutterà in anteprima con il primo episodio (Episodio 5) il 14 marzo prossimo. Come la prima metà della stagione, anche la seconda andrà in onda settimanalmente fino alla fine della sua programmazione.

Se volete recuperare Invincible prima dell'arrivo dei nuovi episodi dello show, potete trovare la prima metà della stagione (insieme all'intera prima stagione e all'episodio speciale su Atom Eve) in streaming su Prime Video. Tra le guest star che si sono aggiunte al cast della stagione figurano Jay Pharoah, Tatiana Maslany, Sterling K. Brown, Chloe Bennet, Rob Delaney, Paul F. Tompkins, Peter Cullen, Tim Robinson, Phil Lamarr, Lea Thompson, Calista Flockhart e altri ancora.

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dalla serie nel suo complesso, Prime Video ha anticipato così Invincible: "Invincible è una serie animata di supereroi per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson, che è un ragazzo come tutti gli altri della sua età - tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man. Ma quando Mark sviluppa i propri poteri, scopre che l'eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra".

Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione della prima parte di Invincible 2.

Dove eravamo rimasti? La prima metà della seconda stagione di Invincible ci ha regalato un'inaspettata reunion tra Mark Grayson e Omni-Man. Trasferitosi su un nuovo pianeta alieno, Nolan ha incontrato un nuovo amore e ha avuto un figlio, chiedendo l'aiuto di Mark per combattere l'Impero Viltrum. La gente di Nolan non è entusiasta dell'abbandono della Terra da parte di Omni-Man ed è pronta a giustiziare il personaggio di J.K. Simmons, poiché i Viltrumiti designano Mark come incaricato della missione del padre.