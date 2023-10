Invincible 2, primo sguardo al nuovo supereroe Prime Video Shapesmith

Invincible insieme a The Boys è sicuramente una delle serie sui super eroi più popolari degli ultimi anni, ed il merito di questo va sicuramente alla loro piattaforma di riferimento, Amazon Prime Video. Ora, a più di due anni dal rilascio della sua prima stagione, lo show basato sui fumetti di Robert Kirkman sta per tornare.

Parlando della sua prima iterazione sullo schermo, la serie di Invincible ha fatto conoscere al pubblico una serie di personaggi decisamente insoliti ma anche molto interessanti. Tra i tanti potremmo citare il cattivissimo Omni-Man.

Ora però lo spettacolo si prepara a debuttare con la sua seconda stagione e Prime Video ci mostra già un nuovo super eroe che impareremo a conoscere, il suo nome è Shapesmith, grazie al quale i fan potranno decisamente aspettarsi più di qualche colpo di scena durante il procedere del nuovo ciclo di episodi.

Il personaggio viene così descritto: "Ha i poteri di un mutaforma come suggerito dal suo nome, compare apparentemente dal nulla. Ma perché mangia caramelle con ancora l'involucro addosso?".

Se date un'occhiata alla fonte potrete dare una prima occhiata a Shapesmith, ma siamo certi che non sarà la sola new entry per questa nuova stagione della serie. Voi che ne dite?

