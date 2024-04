Invincible 2: Spider-Man compare o no nel finale della stagione?

Tempo addietro, avevamo già parlato della concreta possibilità che Spider-Man apparisse in Invincible 2: un dubbio finalmente fugato con l'uscita dell'ultimo episodio della serie animata distribuita da Prime Video. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

L'incontro tra Invincible e Spider-Man nei fumetti, e più precisamente nell'album Marvel Team Up #14, aveva reso plausibile uno scenario che prevedesse una collaborazione tra Mark Grayson e Peter Parker. Niente da fare, purtroppo. Nella puntata finale di Invincible, Mark viene raggiunto a casa sua da Angstrom Levy, che ha precedentemente rapito sua mamma Debbie e il suo fratellastro Oliver.

Ebbene, sconfiggere Levy non si rivela così semplice: lo scienziato rivela infatti che, dopo essere sopravvissuto all'esplosione vista del primo episodio della stagione, ha ottenuto la capacità di muoversi attraverso dimensioni diverse. È a questo punto che nel fumetto entrava in gioco Spider-Man: spedito dal suo nemico in una dimensione alternativa, Mark incontrava l'uomo ragno e gli Avengers, ritrovandosi a combattere con Dottor Octopus.

Nella serie distribuita da Amazon Prime, succede qualcosa di diverso: questioni di copyright? intento parodistico? Impossibile dirlo. Ad ogni modo, nella scena in questione, Mark incontra una figura differente dall'Uomo Ragno, eppure esteticamente molto simile. Josh Keaton aveva parlato di un suo cameo in Invincible 2, avvalorando l'ipotesi che Peter Parker apparisse nella serie: scopriamo adesso che il personaggio a cui presta la voce è proprio questo, il cui nome è - non a caso - Agent Spider.

