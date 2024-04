Invincible 2: spiegazione dei due clamorosi camei nel finale di stagione

Il violentissimo finale di stagione di Invincible 2 ha lasciato basiti i fan, che però hanno anche avuto la loro dose di innocente divertimento grazie alla presenza di due camei di lusso.

I rumor che nelle scorse settimane avevano anticipato la presenza di Spider-Man nel finale di Invincible 2, infatti, sono stati rispettati, dato che nella sua avventura attraverso il Multiverso il protagonista Mark Grayson si imbatte in una variante di Spider-Man nota come Agent Spider: si tratta di un riferimento ad un famoso fumetto crossover tra Spider-Man e Invincible, e allo stesso tempo anche alla saga cinematografica di Sony Pictures dedicata a Miles Morales e allo Spider-Verse, dato che parlando con Invincible Agent Spider ammette di conoscere bene i meccanismi del Multiverso a causa di 'tutto il trambusto avvenuto recentemente', in riferimento a Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Inoltre, nell'episodio finale di Invincible 2 compare anche Batman, giusto per non farsi mancare nulla. Nella scena Mark sta palesemente parlando con il Cavaliere Oscuro, del quale vediamo solo il mantello, ma nel corso di una nuova intervista il creatore della serie Robert Kirkman non ha voluto ammettere il riferimento, scherzando con i suoi fan: "Penso che quella sequenza possa apparentemente implicare una certa cosa che però non corrisponde alla verità. Quella che vediamo non è Gotham City. Quello non è Batman. Quello con cui Mark sta parlando è un personaggio uomo-pipistrello completamente diverso da quello che credete. Se il pubblico guardando quella scena arriva a dedurre una certa cosa, non è colpa mia. Il pubblico potrà immaginare ciò che vorrà, ma non è mai stata nostra intenzione avere nella serie qualcuno di neanche lontanamente vicino al personaggio di Batman”.

Nel frattempo, sempre Robert Kirkman ha anticipato i primi dettagli su Invincible 3, prossima stagione dell'acclamata serie tv animata di Prime Video basata sul suo omonimo fumetto.

