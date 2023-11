Invincible 2 fa la storia dei supereroi con una scena post-credit di 20 minuti!

La serie tv animata Invincible 2 ha stabilito il nuovo record per la scena post-credit più lunga di sempre grazie al suo terzo episodio distribuito questa settimana dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

I tanti spettatori di Invincible 2, infatti, sono rimasti scioccati due volte nel corso della nuova puntata della serie tv animata basata sul famoso fumetto di Robert Kirkman: il primo shock è arrivato quando, dopo circa mezz'ora dall'inizio dell'episodio, hanno visto iniziare a scorrere i titoli di coda, arrivati per sancire la fine della puntata più breve della seconda stagione; il secondo shock però è arrivato subito dopo, quando i titoli di coda hanno immediatamente lasciato spazio alla scena post-credit più lunga della storia del cinema e della tv.

Il terzo episodio della seconda stagione di Invincibile, infatti, nasconde una sequenza post-crediti di ben 23 minuti: uno stratagemma che ha consentito all'episodio di includere essenzialmente due storie in una sola puntata, la prima incentrata su Allen l'alieno (che dà il titolo alla puntata, ) e la seconda più focalizzata sul protagonista Mark.

Non è la prima volta che la serie tv di Prime Video gioca uno scherzetto del genere ai suoi fan: in passato, infatti, la fondamentale scena in cui Omni-Man uccide tutti i Guardiani fu inserita come prima post-credit dello show, e i molti spettatori che spensero il televisore subito dopo l'apparizione dei titoli di coda si persero questo importante colpo di scena.

