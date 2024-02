Invincible 2, svelata la durata dei nuovi episodi della Parte 2

Mancano ormai pochi giorni alla data d'uscita della seconda parte di Invincible 2 e noi non stiamo più nella pelle: il finale della prima parte di questa seconda stagione ci ha dato di che disperarci per sapere cosa seguirà a quell'incredibile cliffhanger, ma sappiamo già quante ore ancora passeremo in compagnia dei Grayson?

Anticipati dallo spettacolare trailer della Parte 2 della seconda stagione di Invincible, i nuovi episodi della serie targata Prime Video dovrebbero porsi in perfetta continuità con i precedenti anche per quanto riguarda la durata degli stessi, svelataci dalla produzione proprio in queste ore in cui l'hype sta diventando decisamente incontenibile.

I quattro episodi restanti dureranno dunque, nell'ordine, 47 minuti (episodio 5), 46 minuti (episodio 6), 48 minuti (episodio 7) e 50 minuti (episodio 8): si punta dunque, com'è già stato per la stagione precedente e per la prima parte di questa seconda stagione, ad aggirarsi sempre intorno all'ora di durata ad episodio, minutaggio che dovrebbe risultare più che sufficiente (speriamo!) a raccontarci il finale delle nuove avventure di Mark.

Il protagonista di Invincible, come ben sappiamo, si trova in una situazione clamorosamente difficile da gestire, avendo ereditato dai Vitrumiti il compito inizialmente affidato a suo padre: preparare la Terra all'invasione. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo tra qualche giorno!