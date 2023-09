Invincible 2, torna Omni-Man? La risposta di Robert Kirkman fa tremare i fan

Il debutto della Stagione 2 di Invincible è fissato su Prime Video per il prossimo 3 novembre, così il suo autore, Robert Kirkman, ha potuto svelare qualche dettaglio in più che sicuramente farà salire l'hype già parecchio elevato dei fan della serie. L'autore ha infatti tenuto tutti sulle spine parlando del ritorno a sorpresa di un personaggio.

Kirkman ha annunciato infatti il sorprendente ritorno di Omni-Man nei nuovi episodi! Invincible ha avuto un grande impatto sui fan proprio grazie a Omni-Man fin dalla prima puntata della serie, e molto è dovuto al fatto che il creatore della serie originale di Invincible (e produttore esecutivo della nuova serie TV) Kirkman ha contribuito a rimescolare alcuni eventi dall'inizio della serie per ottenere un maggiore impatto. E sembra che questo rimescolamento avverrà ancora una volta.

La seconda stagione di Invincible si prepara a tornare con nuovi episodi in autunno e IGN ha parlato recentemente con Kirkman prima del debutto dei nuovi episodi per scoprire cosa accadrà nella nuova stagione. I fan dei fumetti di Invincible sanno che dopo che Omni-Man ha praticamente distrutto suo figlio Mark, come si è visto alla fine della prima stagione, passa molto tempo prima che questi ricompaia nella serie originale. Ma Kirkman ha annunciato che, a sorpresa, Omni-Man farà ritorno molto prima del previsto.

"Meno si parla di Nolan e meglio è", ha stuzzicato Kirkman quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno di Omni-Man nella seconda stagione di Invincible. "Dirò solo che non scommetterei che passeremo l'intera stagione senza vederlo. Probabilmente apparirà quando meno ve lo aspetterete, e potrebbe spuntare in modi che non vi aspettereste minimamente. Quindi, credo di aver detto tutto quello che potevo dire".

L'ultima volta Omni-Man è stato visto fuggire dalla Terra (per evitare di uccidere completamente suo figlio), nella nella storia a fumetti rimane lontano dal pianeta per parecchio tempo.

In precedenza, Kirkman aveva suggerito il numero di stagioni di Invincible, con la speranza di poter arrivare a produrre ancora parecchie stagioni prima della conclusione.

Il rapporto padre-figlio è una saga che si espande nel corso dell'intera serie (dato che alcuni nuovi importanti cattivi compaiono nella vita di Mark), ma se la serie TV continuerà a rimescolare alcuni degli eventi dei fumetti nell'adattamento, allora ci sarà sicuramente la possibilità di vedere alcuni dei personaggi che probabilmente non dovevano ancora apparire così presto.