Invincible 2, il trailer arriva domani! L'annuncio nel nuovo poster

Dopo le nuove immagini di Invincible 2, assistiamo ora al poster ufficiale, ricondiviso dal profilo Twitter/X di Culture Crave. "Nuovo poster da Invincible 2 scrive nel post di oggi, datato 13 ottobre 2023. "Il trailer esce domani!".

Il poster mostra il protagonista Mark Grayson in una posizione da combattimento, con la città in fiamme a fare da sfondo, mentre nel suo riflesso – contenuto in una macchia di sangue – appare il padre Nolan. Infine, viene riportata la data d'uscita della seconda stagione (ossia il 3 novembre 2023). Potete trovare il post in calce alla notizia.

Basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, la serie TV Invincible racconta la storia di Mark, un normale adolescente che, dopo il suo diciassettesimo compleanno, inizia a sviluppare dei propri poteri sulla scia del padre supereroe. La prima stagione è composta da otto episodi, e ha debuttato su Prime Video il 26 marzo 2021. L'ultima puntata, intitolata Da dove vengo davvero, risale invece al 30 aprile dello stesso anno.

"Penso che sette, otto stagioni al massimo sarebbero più che sufficienti" ha dichiarato Kirkman in un'altra occasione. "Potremmo accorciare alcuni archi narrativi, allungarne altre. Se siamo fortunati, riusciremo a coprire l'intero fumetto!".

Le informazioni sulla prossima tranche di episodi sono ancora poche: grazie alle dichiarazioni di Kirkman, sappiamo soltanto che "l'obiettivo di Mark è diventare suo padre", e che ci saranno "momenti assolutamente folli" derivanti da una storia intensa e imprevedibile; tuttavia, una domanda sorge spontanea: quale sarà il ruolo di Atom Eve in Invincible 2? Forse potremo scoprire qualche dettaglio già nel trailer di domani!