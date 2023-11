Invincible 2, il trailer dell'episodio 2: cosa aspettarsi dalla prossima puntata?

Il primo episodio di Invincible 2 è stato brutale e i fan adesso stanno contando le ore che li separano dall'arrivo del secondo episodio di questa nuova stagione della serie d'animazione per adulti. Fortunatamente, Prime Video ha diffuso in streaming un nuovo promo per il prossimo episodio in uscita che promette di mantenere la tensione altissima.

La seconda stagione di Invincible ha riportato sullo schermo la storia di Mark Grayson, mentre lui e sua madre si stanno riprendendo da tutto ciò che è accaduto nella prima stagione della serie, e ha contribuito a preparare le grandi cose che verranno in futuro con alcune grandi introduzioni e nuovi volti. Ma queste introduzioni sono destinate a continuare con l'arrivo di nuovi eroi.

I Guardiani del Globo hanno cercato di riunirsi con il loro nuovo assetto dopo la prima stagione della serie, e il nuovo promo dell'episodio 2 della nuova stagione ci suggerisce che si uniranno per la prima volta in un vero combattimento come gruppo. Ma mentre avviene tutto questo, ai fan viene presentato uno dei nuovi eroi che arriveranno nella seconda stagione di Invincible, Shapesmith, e potete dargli un'occhiata in anticipo. L'episodio debutterà su Amazon Prime Video il 10 novembre.

La clip ci offre infatti un primo sguardo a Shapesmith di Ben Schwartz, ed è solo uno dei nuovi membri del cast che si uniranno alla serie per i prossimi episodi insieme a personaggi del calibro di Jay Pharoah, Tatiana Maslany, Sterling K. Brown, Chloe Bennet, Rob Delaney, Paul F. Tompkins, Peter Cullen, Tim Robinson, Phil Lamarr, Lea Thompson, Calista Flockhart e molti altri.

Attualmente è possibile recuperare tutti gli episodi di Invincible (e lo speciale su Atom Eve pubblicato dopo la prima stagione) in streaming su Prime Video.

Ecco di cosa parla la serie, per chi non l'avesse ancora iniziata: "Invincible è una serie animata di supereroi per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson, un ragazzo come tutti gli altri della sua età, tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man. Ma quando Mark sviluppa i propri poteri, scopre che l'eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra".