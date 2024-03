Invincible 3, a che punto è la prossima stagione? Novità dallo showrunner

Invincible è una delle serie animate più acclamate su Amazon Prime Video e l'attesa ora è tutta concentrata verso la terza stagione. Lo showrunner Simon Racioppa ha fornito promettenti aggiornamenti sull'evoluzione dei lavori intorno al terzo ciclo di episodi, annunciato in contemporanea con il rinnovo della seconda stagione.

Il divario di quasi tre anni tra la prima e la seconda stagione di Invicible preoccupa gli spettatori così come il lotto attuale di episodi, distribuito in due parti.



Intervistato da The Direct, Racioppa ha spiegato che il team è profondamente impegnato nella produzione della terza stagione:"Amazon ha rinnovato contemporaneamente la seconda e la terza stagione. [...] Non posso dire esattamente quando ma posso dire che non ci sarà la stessa attesa tra la prima e la seconda stagione. Siamo a buon punto con la produzione della terza stagione, e sta procedendo alla grande".



Nella terza stagione di Invincible i personaggi affronteranno nuove sfide e sarà 'super divertente ed emozionante' secondo Racioppa.

Invincible è basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman e racconta le vicende di un giovane adolescente di nome Mark Grayson, un normale ragazzo che ha come padre il supereroe più potente del pianeta di nome Nolan. Al compimento del suo diciassettesimo compleanno, Mark inizia a sviluppare poteri sovrumani.



