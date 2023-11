Invincible 3, quando esce la prossima stagione? Tutto quello che sappiamo

La seconda parte di Invincible 2 arriverà nel 2024, in cui verranno distribuiti su Prime Video gli episodi conclusivi della stagione, ma come è già noto da diverso tempo, la serie d'animazione sviluppata da Robert Kirkman è stata già rinnovata per una terza stagione. Proviamo quindi a fare il punto su tutto ciò che sappiamo sulla Stagione 3.

Non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per la terza stagione di Invincible, ma ci sono state alcune anticipazioni su quando i fan potranno gustarsi il ritorno della serie al termine della seconda stagione ancora in programmazione su Prime Video. Mentre l'attesa tra la prima e la seconda mandata di episodi è durata quasi tre anni, il creatore Robert Kirkman ha già chiarito che "il divario tra la prima e la seconda stagione è il più lungo che avremo mai".

"La realtà dell'animazione può rendere tutto il processo di produzione un po' difficile, ma quello che posso garantire è che l'intervallo tra la stagione 1 e la 2 è il più lungo che avremo mai, sapete, a meno di qualche catastrofe imprevista".

L'autore dello show d'animazione vietato ai minori ha continuato dicendo che i fan possono stare tranquilli e che le future stagioni dello show usciranno almeno "ogni 18 mesi o 16 mesi o 13 mesi".

"Potrebbe essere ogni 18 mesi o 16 mesi o 13 mesi o ogni 12 mesi. Stiamo ancora cercando di capirlo". Ciò significa che gli spettatori possono aspettarsi la terza stagione di Invincible tra il novembre 2024 e l'aprile 2025 (ovvero 12-18 mesi dopo la première della terza stagione).

All'epoca del rinnovo di Invincible per la Stagione 3, Kirkman aveva commentato: "Sono estremamente grato ad Amazon per il supporto e la dedizione che ha dedicato a 'Invincible'. Il fumetto è davvero una lettera d'amore a un genere con cui io e Cory (Walker) siamo cresciuti leggendo e amando, ed è stato un viaggio gratificante vedere i nostri personaggi prendere nuovamente vita attraverso la serie animata. Siamo entusiasti di continuare questa storia per almeno altre due stagioni".

Se il successo di Invincible dovesse continuare come con la Stagione 2 è probabile che Prime Video deciderà di rinnovare la serie anche oltre la terza stagione.