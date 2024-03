Invincible 3, quando uscirà la nuova stagione: bisognerà aspettare come per Invincible 2?

Se JK Simmons promette una presenza maggiore di Omnimen in Invincible 3, lo showrunner della serie si lancia invece in una previsione sui tempi d’attesa per la terza stagione.

Simon Racioppa, capo sceneggiatore di Invincible, serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman, ha preannunciato che la terza stagione della serie arriverà presto e che l’attesa sarà molto minore rispetto a quella per la stagione 2. Queste le sue parole:

"Amazon ha comprato la seconda e la terza insieme. Quindi, a questo punto siamo già nella terza stagione. Quindi non posso dirvi esattamente [quando], ma posso dirvi che non ci sarà la stessa attesa tra le stagioni 1 e 2... Siamo a buon punto con la terza stagione e sta venendo benissimo".

"Metà del divertimento della terza stagione è del tipo: 'Oh mio Dio, dobbiamo affrontare tutte le cose che sono successe nella seconda stagione e tutte le ramificazioni, tutti i riverberi, tutti i traumi che ne derivano' e come questo cambia i nostri personaggi in futuro? È molto divertente, perché nella terza stagione ci sono nuove sfide per i nostri personaggi... Come facciamo a mantenere tutte le stagioni precedenti ancora rilevanti e nella nostra mente e in quella dei nostri personaggi quando andiamo avanti? È molto divertente ed emozionante". Ha aggiunto Racioppa evitando di fare spoiler. Qui potrete trovare le nostre prime impressioni sulla seconda parte di Invincible 2.

