Invincible 3, Robert Kirkman promette: 'Ogni episodio sembrerà un finale'

Si è conclusa la seconda stagione di Invincible, ed è già iniziata l’attesa per la terza stagione dello show Amazon Prime video.

Ad aumentare l’hype ci ha pensato il creatore del fumetto originale Robert Kirkman, secondo cui ogni nuovo episodio della terza tranche sembrerà un finale. Queste le parole del fumettista nel teaser per l’ottavo episodio di Invincible 2:

“Non potrei essere più entusiasta della terza stagione. Tutto per la terza stagione. Penso che ci siano così tanti tasselli che sono stati messi al loro posto nella seconda stagione e su cui ci baseremo nella terza e così tanti modi diversi per espandere lo show e spingerlo ancora più in là. Vogliamo che ogni episodio della terza stagione sia come un finale. La terza stagione è una stagione assolutamente enorme, con così tante cose folli che non vi aspettereste. E dove lasceremo le cose alla fine della terza stagione... Oh mio Dio, non vedo l'ora che le persone vedano queste cose.”

Alle sue parole si uniscono quelle di Simon Racioppa, showrunner di Invincible: “Ci sono nuovi membri del cast, nuove storie. Andiamo in posti assurdi. Ma riprendiamo tutto ciò che abbiamo lasciato in sospeso nella seconda stagione. Tutte le storie emotive che vi sono piaciute nella prima e nella seconda stagione continuano.” Qui potrete trovare le nostre prime impressioni su Invicible 2 parte seconda.

