Invincible: 5 attori perfetti per il live-action

Ci siamo già chiesti chi potrebbe interpretare Mark nel live action di Invincible. E per gli altri personaggi? Ecco 5 attori perfetti per i ruoli più importanti.

Sicuramente tra i più quotati e ben visti per il ruolo di Nolan Grayson, alias Omnimen, c’è Chris Evans. L’ex capitan America, già nel ruolo di un supereroe, potrebbe cimentarsi nei panni di un personaggio più complesso e contraddittorio. Proseguiamo con l’Immortale, il cui primo indiziato per il ruolo è Mark Wahlberg, fisico perfetto e carattere giusto per uno dei personaggi più forti di tutta la serie. Passando ad un personaggio femminile, è appena apparsa in uno degli spin-off di maggior successo e riguardante proprio il mondo dei supereroi, o meglio dire supercattivi, London Thor di Gen V sarebbe la personalità perfetta per assumere il ruolo di Dupli-Kate, atletismo e maturità. Se c’è un ruolo comico da interpretare, è quello dei gemelli Mauler; e chi meglio di Dave Bautista, già nei panni di Drax (un ruolo decisamente simile) in Guardiani della Galassia, può ricreare quel mix di divertimento e grande fisicità caratteristico dei gemelli Mauler? Per concludere abbiamo Stephen Lang come possibile Cecil Stedman. L’attore interprete del redivivo Colonello Miles Quaritch di Avatar potrebbe riportare sul grande schermo quel grado di autorità che si addice perfettamente al personaggio di invincible (qui potete trovare le nostre opinioni su Invincible 2)

E voi quali attori vedreste bene nei ruoli menzionati per il live action tratto dalla serie Amazon Prime video? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.