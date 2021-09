Invincible, l'account Twitter della serie Amazon trolla i fan: ecco cosa è successo

L'account Twitter ufficiale di Invincible ha trollato ogni singolo fan della serie di Amazon Prime Video, sfruttando il fatto che tutti aspettano la seconda stagione dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

"Forse posso dare la colpa al fatto di essere il ragazzo nuovo? Dopotutto è venerdì", diceva il tweet con annesso un video che sembrava sul punto di rivelare qualcosa per i prossimi nuovi episodi dello show ma, come ci si potrebbe aspettare, non è andata come previsto.

Mostrando cartelle sul desktop di un pc chiamate "Season 2 (Full Episodes)" e "Spicy Memes", il video termina con "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley piuttosto che rivelare qualcosa di concreto, potete dare un’occhiata voi stessi in calce alla notizia.



In precedenza è stato confermato che Invincible è stato rinnovato per altre due stagioni e l'account Twitter di InvincibleHQ aveva pubblicato un'immagine raccapricciante che anticipa quello che verrà, usando la sanguinosa title card vista all'inizio di ogni episodio ma ora con i personaggi della serie che tentano di ripulire le conseguenze degli eventi della prima stagione.



Forse dovremmo ancora aspettare un po' prima di mettere gli occhi sui nuovi episodi, ma tutto ciò non può far altro che aumentare l'hype dei fan. Vi lasciamo con la nostra recensione di Invincible e la spiegazione su come è stato realizzato il finale della prima stagione di Invincible.