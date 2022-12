Invincible: Amazon conferma l'arrivo della seconda stagione per il 2023!

Durante la sua intervista fiume concessa a Collider, il produttore e capo del reparto televisivo di Amazon Studios Vernon Sanders ha potuto anticipare le più grandi novità della stagione 2023, e tra queste c'è anche la seconda stagione di Invincible. L'attesa per il ritorno della serie animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman sta per finire.

Sulle pagine di Collider possiamo infatti leggere: "Durante la nostra intervista con Sanders, gli abbiamo chiesto se poteva darci qualche aggiornamento sulla seconda stagione di Invincible. All'inizio, Sanders ha cercato di fare il finto tonto e ci ha detto: "Il 2023 sarà un grande anno per il nostro pubblico". Tuttavia, quando abbiamo insistito e chiesto una conferma diretta del fatto che i nuovi episodi sarebbero stati trasmessi nel 2023, Sanders ci ha risposto con un secco "sì". È ufficiale, quindi. Invincible tornerà nel 2023 con la seconda stagione".

Invincible di Prime Video è una serie animata per adulti basata sull'omonima serie di fumetti di Robert Kirkman. La serie segue il diciassettenne Mark Grayson, un Viltrumita e primogenito di Omni-Man, mentre impara a sfruttare i suoi poteri di supereroe appena risvegliatisi. Come figlio dell'essere più potente del pianeta, Mark lotta per sviluppare i suoi poteri e allo stesso tempo per bilanciare la sua vita di adolescente con i suoi nuovi doveri di supereroe. Naturalmente, chi ha visto la prima stagione sa che ci sono molti altri problemi che vengono alla luce.

La prima stagione di Invincible è stata accolta da un ampio consenso di critica e pubblico. L'adattamento è stato lodato per l'animazione, le sequenze d'azione, il doppiaggio e la fedeltà al materiale di partenza. La serie ha ottenuto un punteggio del 98% dalla critica e del 92% dal pubblico su Rotten Tomatoes, con la critica che ha affermato:

"Con un'animazione audace, un'azione sanguinosa e un cast all-star guidato dall'affascinante Steven Yeun, Invincible adatta in modo intelligente il materiale di partenza senza sacrificare la sua prospettiva ricca di sfumature sul prezzo che comporta l'avere dei superpoteri".

Di recente, si era parlato anche di un possibile crossover tra Invincible e The Boys. Steven Yeun ha assicurato che la Stagione 2 di Invincible sarà incredibile.